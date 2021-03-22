Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 16:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum'da kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Bodrum ilçesinde villaların bahçelerinden elektrik kablolarını çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Göltürkbükü Mahallesi'ndeki bazı villaların bahçelerinden elektrik kablolarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmalarının ardından şüpheli, İ.B bakır haline getirdiği kabloları satmaya götürürken suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan ve benzer 14 suç kaydının bulunduğu belirlenen şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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