Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 16:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çubuk'ta apartmanın çatısına yıldırım düştü
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'nın Çubuk ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısına yıldırım düştü. Olayda ölen ve yaralanan olmazken binada hasar meydana geldi.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde gök gürültülü sağanak sonrası 5 katlı binaya yıldırım düştü. Çatıya isabet eden yıldırım nedeniyle binadan dumanlar yüklelirken, güneş enerjileri, çatı kiremitleri ve bazı dairelerin camları kırıldı. Binanın elektrik ve telefon hattı da zarar gördü.
Olayda ölen ve yaralanan olmazken binada hasar tespit çalışması başlatıldı.
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