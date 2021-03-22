Ankara'nın Çubuk ilçesinde gök gürültülü sağanak sonrası 5 katlı binaya yıldırım düştü. Çatıya isabet eden yıldırım nedeniyle binadan dumanlar yüklelirken, güneş enerjileri, çatı kiremitleri ve bazı dairelerin camları kırıldı. Binanın elektrik ve telefon hattı da zarar gördü.

Olayda ölen ve yaralanan olmazken binada hasar tespit çalışması başlatıldı.