Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 16:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da karbonmonoksitten zehirlendiklerinden şüphelenilen anne ve oğlu hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlendiklerinden şüphelenilen anne ve oğlu yaşamını yitirdi.
Karamanlar Mahallesi'nde yaşayan Nurten ve oğlu Yavuz Manay'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine eve giren ekipler, anne ve oğlunu yerde hareketsiz yatarken buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi.
Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri düşünülen anne ve oğlunun cesedi, incelemenin ardından Kaynarca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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