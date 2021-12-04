Haber Giriş: 4 Aralık 2021 Cumartesi 11:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Telefon dolandırıcıları Denizli’de yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Uşak'ta kendilerini polis olarak tanıtarak yaşlı kadının parasını ve ziynet eşyasını alan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Uşak Kurşunluk Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki M.A'yı telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, adının hırsızlık olayına karıştığını, evde bulunan altın ve paraları eve gelen kişiye teslim etmesi gerektiğini söyledi.
Yaşlı kadın evdeki iki bilezik, iki küpe, bir adet yarım altın, 3 yüzük ve 460 lirayı gelen kişiye teslim etti.
Dolandırıldığını anlayan M.A'nın şikâyeti üzerine 3 şüpheli, Denizli'de kaldıkları otelde Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K, H.A. ve A.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Denizli Dolandırıcılık Polis Uşak
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