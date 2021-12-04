Haber Giriş: 4 Aralık 2021 Cumartesi 11:01Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hakkari'de ikna edilen terörist teslim oldu
[Fotoğraf: TRT Arşiv]
Hakkari'de, ikna çalışmaları sonucu bir PKK/KCK terör örgütü üyesi güvenlik güçlerine teslim oldu.
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu 1 PKK/KCK terör örgütü mensubunun, Derecik ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğu duyuruldu.
Etiketler: Hakkari PKK/KCK Terör Örgütü
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