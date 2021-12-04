Haber Giriş: 4 Aralık 2021 Cumartesi 05:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail güçleri Batı Şeria'da 28 Filistinliyi yaraladı
[Fotoğraf: Arşiv - AA]
Filistinliler Batı Şeria'da topraklarını işgal eden Yahudi yerleşim birimlerine karşı protesto düzenledi. İsrail güçleri göstericilere müdahalesinde 28 Filistinli yaralandı.
Batı Şeria'nın Nablus ve Kalkilya kentlerinde Yahudi yerleşim birimleri protesto edildi.
İsrail güçleri, gösteriye bir kez daha orantısız güç kullanarak müdahale etti.
Filistinlileri plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla hedef alan İsrail güçleri, Nablus'ta 21, Kalkilya'da 7 kişiyi plastik mermiyle yaraladı. Onlarca Filistinli de atılan gazdan olumsuz etkilendi.
250'den fazla Yahudi yerleşim birimi bulunuyor
İşgal altındaki Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi, bu yerleşimlerde de 450 binden fazla Yahudi işgalci bulunuyor.
Etiketler: Batı Şeria Filistin Devleti İsrail Yahudi Yerleşimi
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