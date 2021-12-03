Kano Eyalet Komiseri Malam Muhammed Garba, yaptığı yazılı açıklamada, Vali Abdullahi Ganduje'nin eyaletteki Badau ve Bagwai nehirlerinde ticari tekne taşımacılarının faaliyet göstermesini, gerekli düzenlemeler yapılana kadar askıya aldığını bildirdi.

Garba, "Halkımızın hayatını kurtarmak için yeni kurallar ve düzenlemeler yapılana kadar tekne kullanımını askıya aldık." ifadesini kullandı.

Hükümetin, eyaletin Badau, Bagwai ve çevre bölgelerinde kolay yolculuk imkanı sağlamak için ücretsiz toplu taşıma araçları gönderdiğini aktaran Garba, eyalette yaşanan facia ile ilgili soruşturmalar başlatıldığını kaydetti.

Kano eyaletinin Bagwai bölgesindeki Bagwai Nehri'nde, 30 Kasım'da 50'den fazla yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 30 kişinin cesedine ulaşılmıştı. Bölgede arama kurtarma çalışmalar devam ediyor.

Nijerya'da yağış döneminde nehirlerde zaman zaman tekne faciaları meydana geliyor.