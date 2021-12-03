İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdullahiyan, Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Koordinatörlüğü görevini de yürüten Borrell ile telefonda görüştü.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer müzakerelerin ele alındığı görüşmede Borrell, tarafların anlaşmaya varmak için çaba göstermesinin önemli olduğunu belirtti.

Müzakerelerin devamında tüm tarafların esneklik göstermesini isteyen Borrell, sorunların çözümü için her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını söyledi.

Abdullahiyan da müzakere sürecini genel olarak "iyi ama yavaş" şeklinde nitelendirerek, "İran tarafı, iyi niyetle ve gerekli yetkilerle müzakere masasında aktif olarak yer alıyor. Yaptırımlara son verecek her müzakere ve adım ortak hedefimizdir." diye konuştu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile teknik alanda iş birliğine bağlı olduklarını dile getiren Abdullahiyan, "Müzakere ekibimiz her aşamada pratik, somut ve açık programlara sahiptir. İyi bir anlaşma mümkündür ancak bazı tarafların tehdit dilini karşılıklı saygı diline çevirmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.