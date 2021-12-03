Yerel medyadaki haberlere göre, ülkenin doğusundaki Güney-Kivu bölgesine bağlı Baraka kasabasında insani yardım malzemesi taşıyan kamyona kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlendi.

Saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetti.

Kamyonda bulunan insani yardım malzemelerini alan saldırganlar, kamyonu ateşe verdi.

Uzun süredir çatışmaların devam ettiği Kuzey-Kivu ve Güney-Kivu bölgelerinde, yardım gönüllüleri ve yardım malzemeleri sık sık silahlı grupların hedefi oluyor.