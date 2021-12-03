Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yardım kamyonuna saldırı: 4 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda, insani yardım malzemesi taşıyan kamyona düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
Yerel medyadaki haberlere göre, ülkenin doğusundaki Güney-Kivu bölgesine bağlı Baraka kasabasında insani yardım malzemesi taşıyan kamyona kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlendi.
Saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetti.
Kamyonda bulunan insani yardım malzemelerini alan saldırganlar, kamyonu ateşe verdi.
Uzun süredir çatışmaların devam ettiği Kuzey-Kivu ve Güney-Kivu bölgelerinde, yardım gönüllüleri ve yardım malzemeleri sık sık silahlı grupların hedefi oluyor.
Etiketler: Demokratik Kongo Cumhuriyeti Afrika
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