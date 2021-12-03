Türkçe okuma yazma becerisine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan set; ilk okuma yazma düzeyindeki Türkçe öğrencilerinin istifadesine sunuldu. Kitapta çocukları okuryazarlığa ulaştırırken onların Türkçe kelime bilgisini basit cümle yapılarıyla geliştirmek hedefleniyor.

Ayrıca Yunus Emre Enstitüsü, “Yunus Emre Türkçe ABC Öğretim Seti” ile terörden arındırılmış bölge Azez ve Afrin’de açtığı kültür merkezleri vasıtasıyla sahadaki ihtiyaçtan dolayı Suriyeli sığınmacıları desteklemeyi de amaçlıyor.

Prof. Dr. Özay Karadağ ve Prof. Dr. Bayram Baş’ın müfredatını oluşturduğu ve yazarlığını yaptığı set, savaş mağduru sığınmacıların Türkiye’deki uyum sürecini desteklemek; öğrenicilerin Türk alfabesini doğru kullanımını teşvik etmek ve öğrenicilere Türkçe okuma yazma becerilerini kazandırmak amacıyla hazırlandı.

Ses temelli cümle yöntemi esas alındı

İlk okuma yazma eğitimindeki gibi ses gruplarına göre düzenlenen kitap, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanılan ilk okuma yazma setlerinden farkı olarak hibrit bir yayın olarak hazırlandı. Kitabın hazırlanmasında ses temelli cümle yöntemi esas alınırken bölümlendirilesinde ses sırasına ve A1.1 düzeyindeki içeriklere bağlı kalındı. “Yunus Emre Türkçe ABC Öğretim Seti”, çizgiden sese, sesten heceye, heceden kelimeye, kelimeden cümleye şeklinde bir öğretim sistemiyle ilerleyen ve temel zamanları içeriyor.

Öğretim setindeki ilgi çekici eğitsel oyunlar ve bulmacaların yanı sıra öğrenicilerin edindiği bilgileri pekiştirmesi amacıyla Öğr. Gör. Esra Hımhım tarafından 3 farklı boyama kitabı da hazırlandı.

