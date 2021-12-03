Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 10:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı… TÜİK 2021 Kasım enflasyon oranı...
TÜİK, kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre, enflasyon kasımda yüzde 3,51 artarken yıllık bazda yüzde 21,31 oldu. 2021 TÜİK kasım ayı enflasyon oranı…
TÜFE'de 2021 yılı kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,71 artış gerçekleşti.
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