Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 09:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana Demirspor, Trabzonspor'a konuk oluyor
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak.
Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Ligde 20 puan ve averajla 9'uncu sırada bulunan Akdeniz ekibi, 36 puanlı lider bordo-mavililer karşısında galibiyet arayacak.
Adana Demirspor'da sakatlığı süren Younes Belhanda ve rehabilitasyon süreci geçiren Lucas Castro, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.
Etiketler: Adana Demirspor Süper Lig Trabzonspor
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