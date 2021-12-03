Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2021 fiyatı... 3 Aralık 2021 güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, 1,771 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 3 Aralık’ta gram altın 782 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2021... 3 Aralık 2021 güncel altın fiyatları…
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 782 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 2,5 üzerinde 777,5 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 782,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.280 lira, Cumhuriyet altını da 5.218 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.771 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, küresel piyasalarda enflasyon, büyüme ve para politikalarının gidişatına yönelik endişelerin sürmesine karşın iyimserliğin korunduğunu belirterek, bugün ABD'de istihdam raporu, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların odağında bulunacağını kaydetti.
ABD'nin istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin altın fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini vurgulayan analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 ve 1.755 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 782 lira 30 kuruşken satışı ise 782 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.275 lira satış fiyatı 1.280 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
İşte, 3 Aralık güncel altın fiyatları…
Ons
Alış: 1.771,31 dolar
Satış: 1.771,50 dolar
Gram
Alış: 782,30 lira
Satış: 782,50 lira
Çeyrek
Alış: 1.275,57 lira
Satış: 1.280,42 lira
Cumhuriyet
Alış: 5.177,00 lira
Satış: 5.218,00 lira
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