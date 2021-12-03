Açılış programında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, açılışı Dünya Engelliler Günü'nde gerçekleştirerek, engelli bireylerle birlikte olmanın ve onlara hizmet sunmanın gurur verici olduğunu söyledi.

''Farklı kurslar düzenlenecek''

Kırşehir Belediyesi olarak engellerin kaldırılması ve onların sosyal kültürel yaşamlarına katkı sunmayı amaçladıklarını vurgulayan Araz, Kırşehir'de bulunan engelli vatandaşların birlikte zaman geçirebileceği merkezde, müzik, beden eğitimi, el işi, resim, ahşap boyama gibi alanlarında kurslar düzenleneceğini aktardı.