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Güncel
AA 06.06.2023 14:13

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 kişi tutuklandı

Uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bazı adres ve araçlarda arama yaptı.

Aramalarda, yeşil reçeteye tabi 10 bin 452 hap, 38,5 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen185 bin 450 lira ve 100 dolar, 2 para sayma makinesi, 5 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör, 76 fişek ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 23 şüpheli gözaltın alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Tekirdağ Adliyesine getirildi.

Şüphelilerden 7'si savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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