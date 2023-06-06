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Güncel
AFP 06.06.2023 13:26

Çorum'da otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Çorum'da otomobilin çarptığı kadın hastanede hayatını kaybetti.

Çorum'da otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Hanife Coşgun (59), Ulukavak Mahallesi Pazartesi Pazarı içinde sürücüsü öğrenilemeyen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Sürücü kazanın ardından otomobiliyle bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Coşgun, kurtarılamadı.

Kazaya karışan otomobil ise bir marketin otoparkında terkedilmiş halde bulundu.

Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Çorum Trafik Kazası
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