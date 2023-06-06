Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda gözaltına alınan zanlıların, iş yerleri, araçları, evleri ve eklentilerinde yapılan aramada, farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde, 4 hassas terazi, 1 pompalı tüfek, 2 tabanca ile 13 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.