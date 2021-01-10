Haber Giriş: 10 Ocak 2021 Pazar 13:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında şüphe üzerine durdurulan bir araçta ekipler tarafından arama yapıldı.
Aramada, 47 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Ekipler tarafından T.U, A.G. ve E.A. gözaltına alındı.
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