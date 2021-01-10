Kurban Bayramı ne zaman 2021? Kurban Bayramı 2021 hangi güne denk geliyor?
2021 Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2021 yılının dini günleri belli oldu. 2021’de Kurban Bayramının 1. günü 20 Temmuz'a denk geliyor.
Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Kurban Bayramı bu yıl Temmuz ayına denk geliyor.
19 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı 23 Temmuz günü son bulacak. 20 Temmuz ise Kurban Bayramı’nın 1. günü.
2021 Kurban bayramı…
Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma
2020 yılı dini günleri…
Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat Cumartesi
Regaip Kandili - 18 Şubat Perşembe
Miraç Kandili - 10 Mart Çarşamba
Berat Kandili – 27 Mart Cumartesi
Kadir gecesi - 19 Mayıs Salı
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma
Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos Pazartesi
Aşure günü - 18 Ağustos Çarşamba
Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar