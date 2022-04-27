Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 17:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Çerkezköy, Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 ilçede belirlenen adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Adreslerde ve bazı araçlardaki aramalarda 100 gram eroin, 537 gram esrar, 124 gram Hint keneviri ve 7 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.K, F.M, M.Y, M.C.K, U.K, K.Y, E.T, E.Ç, B.P, F.M. ve U.T.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu Tekirdağ
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