Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba 09:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırkkepenekli Mahallesi'nde bir çiftlik evine operasyon düzenledi.
Operasyonda 9,2 kilogram esrar, 1850 gram kök kenevir, 38,8 gram kenevir tohumu ve esrar yetiştirmede kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ç.C, O.N, S.K. ve M.B, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Tekirdağ Uyuşturucu Narkotik
Son Haberler
- 10:32
- 10:24
- 10:15
- 10:05
- 10:30
Sıradaki Haber
Sinop'ta tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz