Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba 02:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve Park Caddesi köşesinde S.Ü. idaresindeki otomobil, O.G'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile 9 yaşındaki U.B.Ü. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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