Kaza saat 17.15 sıralarında Konya yolu kavşağı Gülbudak Tesisleri karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi açıklanmayan kamyon Mehmet Y. idaresindeki elma yüklü traktöre arkadan çarptı.

Kazada traktörde bulunan Cennet Y. yere düşmesi sonucu ağır yaralandı. Cennet Y. ve traktör sürücüsü Mehmet Y. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tedavinin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne sevk edildi.

Cennet Y.'nin hayati tehlikesi dolayısıyla Isparta Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.