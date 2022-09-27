Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı 23:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
EXPO 2028 Malatya'da yapılacak
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, EXPO 2028'in kentte gerçekleştirileceğini açıkladı.
Gürkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, EXPO 2028'in Malatya'da olacağını belirterek, hayırlı olmasını diledi.
EXPO 2028 MALATYA’DA!— Selahattin Gürkan (@selahattingrkn) September 27, 2022
Hayırlı olsun.☺️ pic.twitter.com/NPCIXYhjUv
Malatya'nın Türkiye'nin, Avrupa'nın ve dünyanın parlayan yıldızı olacağını söylediklerini dile getiren Gürkan, "Malatya 2028 yılında, EXPO'ya yani dünya bahçelerine ev sahipliği yapacak. EXPO 2028 Malatya'mıza, ülkemize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Malatya
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