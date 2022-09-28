Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba 04:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü
[Fotograf: AA]
Sinop'ta çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.
Durağan ilçesinde bir parkta U.O. ile S.A. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda S.A, tabancayla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Durağan Devlet Hastanesine kaldırılan S.A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli U.O. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Sinop
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