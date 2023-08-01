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Güncel
İHA 01.08.2023 19:53

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Tekirdağ’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalandı.

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Silahtarağa Mahallesinde polis ekiplerince bir araç içerisinde bulunan A.Ç. ve İ.G isimli şahıslardan 791 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Her iki zanlı hakkında işlem yapılarak gözaltına alındı. Tekirdağ’da polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ya da kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, uygulamada durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta C.A ve K.Ü şahısların olduğu tespit edildi. Araçta yapılan aramalarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde, 1 adet makas, 3 adet şeffaf eldiven ele geçirilerek, şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı. 

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