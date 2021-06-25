Haber Giriş: 25 Haziran 2021 Cuma 15:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cemaliye Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğu ihbarını aldı.
Harekete geçen ekiplerce düzenlenen operasyonda, 180 gram eroin, uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüpheliler T.Ç. ve N.Ç. gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu
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