Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 09:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
Tekirdağ'ın Çorlu, Kapaklı, Çerkezköy ve Şarköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ilçelerde belirlenen bazı adresler, araçlar ile şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Tekirdağ Uyuşturucu
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