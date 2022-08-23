İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçelerde belirlenen bazı adresler, araçlar ile şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.