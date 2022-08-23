Karabük'ten Ovacık ilçesine giden Cumali Çetin yönetimindeki otomobil, belirlenemeyen bir nedenle Güneysaz köyü yakınlarında yaklaşık 5 metreden yol kenarındaki ormanlık alana devrildi.

Kazada sürücü ve yanında bulunan 15 yaşındaki Arda ve 11 yaşındaki Eren Çetin yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.