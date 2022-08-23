Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ile mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında 1 haftada düzenlenen operasyonlarda, 37 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 61,48 gram metamfetamin, gümrük kaçağı 4 bin 771 paket sigara, 53 cep telefonu, 43 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Ayrıca, Silopi Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Silopi ilçesinde gümrük kaçağı 1819 paket sigara, 2 robot süpürge, 59 cep telefonu, 56 bin 400 kilogram çay ele geçirdi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.