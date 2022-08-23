Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 09:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı
[AA (Arşiv)]
Kırklareli'nin Vize ilçesinde ekipler kaçak kazı yapıldığı ihbarı aldı. Düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıyıköy beldesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, Ceneviz Mağaraları mevkiinde M.K, A.U, E.K, A.K, M.K. ve A.Ö'yü kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kırklareli Kaçak Kazı
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