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Eskişehir'de polisler, çocukları farklı konularda bilinçlendirmek için gölge oyunu hazırladı

Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 3 dereceyle Erzurum'da ölçüldü

Şüpheli V.D'nin üzerinde ve bulunduğu alandaki metruk evde yapılan aramada 56 gram eroin ele geçirildi.

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