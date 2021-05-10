Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 09:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Şüpheli V.D'nin üzerinde ve bulunduğu alandaki metruk evde yapılan aramada 56 gram eroin ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu
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