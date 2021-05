Kaza, gece saatlerinde, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Akyazı kesiminde meydana geldi.

Ankara istikametine gitmekte olan H.T. idaresindeki 34 PT 5528 plakalı otomobil yola çıkan domuza çarparak takla attı.

Kazada sürücü H.T., eşi S.T., çocukları E.T., H.T., A.T. ve A.T. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi.

Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralanan 6 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobilin çarptığı domuz ise telef oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.