Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 09:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yapmayı planlayanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, ikamet ve şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu hap ele geçirdi.
Operasyonda E.K, İ.Y, Ö.K, H.P. ve G.A. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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