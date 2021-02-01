Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne (DKMP) bağlı ekiplerinin kaçak avcılığa yönelik kontrol faaliyetleri devam ediyor.

Ekipler avlak bölgelerinde yaptıkları denetimlerde 2 kişinin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek avlandığını tespit etti.

Avcılık belgeleri de bulunmayan 2 kişiye, yasak günde ve belgesiz avcılıktan idari para cezası uygulandı.

DKMP ekiplerinin denetimleri sürüyor.