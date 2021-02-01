Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 09:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de kısıtlamayı ihlal ederek avlanan 2 kişiye ceza uygulandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek avlanan 2 kişiye para cezası uygulandı.
Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne (DKMP) bağlı ekiplerinin kaçak avcılığa yönelik kontrol faaliyetleri devam ediyor.
Ekipler avlak bölgelerinde yaptıkları denetimlerde 2 kişinin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek avlandığını tespit etti.
Avcılık belgeleri de bulunmayan 2 kişiye, yasak günde ve belgesiz avcılıktan idari para cezası uygulandı.
DKMP ekiplerinin denetimleri sürüyor.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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