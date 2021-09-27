Danışment Mahallesi'nde, Salih K'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına ilk müdahale, ev sahibi ve komşuları tarafından yapıldı, daha sonra itfaiyeye haber verildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Dumandan etkilenen ev sahibi ve eşi Zatiye K. ile kızları İlknur K, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.