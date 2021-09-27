Haber Giriş: 27 Eylül 2021 Pazartesi 19:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı
[Fotoğraf: AA]
Konya'da öğrencisine kötü davranan bir sınıf öğretmeni hakkında idari soruşturma başlatıldı.
Merkez Selçuklu ilçesinde bir ilkokulda, 7 Eylül'de cep telefonuyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Paylaşımın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, birinci sınıfa başlayan öğrencisi A.Ç'ye kötü davrandığı öne sürülen A.I. hakkında idari soruşturma başlattı.
Soruşturmanın yürütülmesi için bir müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.
Videoda, öğrencinin ağlayarak annesini istemesi üzerine öğretmenin çocuğu azarladığı ve hakaret ederek susturmaya çalıştığı görülüyor.
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