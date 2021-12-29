Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 01:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da silahla vurulan kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, bindirildiği otomobilde silahla bacağından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ, Bağlık Mahallesi'nde yaşayan B.D. arkadaşlarının isteği üzerine bir otomobile bindi. Bu sırada olayı gören B.D'nin bir akrabası da aracı takibe aldı.
Otomobille İkizgöller mevkisine götürülen B.D, silahla sol bacağından vurulduktan sonra bölgeye bırakıldı.
Akrabası tarafından olay yerinden alınan ve Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürülen B.D, ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye sevk edildi.
Jandarma şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Tekirdağ
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