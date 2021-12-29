Marangoz olarak çalıştığı inşatta Hasan Akyol'un sırtına testere bıçağı saplandı.

Kendi imkanlarıyla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisine giden Akyol'a burada ilk müdahale yapıldı.

Sağlık personeli, Akyol'un sırtındaki testerenin çıkarılması için itfaiye ekibinden yardım istedi.

Ekip, spiral makinesiyle Akyol'un vücudunun dışında kalan testerenin bir kısmını kesti.

Daha sonra ameliyata alınan Akyol'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.