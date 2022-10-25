İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede bir otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde yaptığı aramada 5 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

Araçta bulunan ve gözaltına alınan S.A. ve Ş.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.