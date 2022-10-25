Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 15:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da ruhsatsız tabancalar ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir otomobilde 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede bir otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde yaptığı aramada 5 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi.
Araçta bulunan ve gözaltına alınan S.A. ve Ş.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Tekirdağ
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