Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 10:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da polis aracına ateş eden kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde devriye gezen polis aracına ateş eden bir kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Hıdırağa Mahallesi'nde devriye sırasındaki polis aracına bir kişi ateş etti.
Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu olayı gerçekleştiren kişi tespit edildi.
Polis tarafından ikametinde gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Zanlının cinayet suçunda cezaevinde yattığı salgın tedbirleri kapsamında denetimli serbestlik şartıyla tahliye edildiği belirtildi.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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