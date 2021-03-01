Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 10:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. 3 bin 440 lira ele geçirildi.
Babaeski Jandarma Komutanlığı ekipleri Karamesutlu köyündeki trafik ve asayiş uygulamasında şüphe üzerine bir otomobilde arama yaptı.
Aramada 54 gram metamfetamin, 4 gram skunk, 4 gram esrar, uyuşturucu kullanma aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 440 lira ele geçirildi.
Olayla ilgili 1'i Irak uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Ekipler, ele geçirdikleri paralarla "evde kal" yazarak vatandaşları salgına karşı uyardı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Uyuşturucu
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