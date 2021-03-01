Babaeski Jandarma Komutanlığı ekipleri Karamesutlu köyündeki trafik ve asayiş uygulamasında şüphe üzerine bir otomobilde arama yaptı.

Aramada 54 gram metamfetamin, 4 gram skunk, 4 gram esrar, uyuşturucu kullanma aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 440 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili 1'i Irak uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Ekipler, ele geçirdikleri paralarla "evde kal" yazarak vatandaşları salgına karşı uyardı.