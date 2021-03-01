Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 888 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 312 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 763 bin 582 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 758 bin 92 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,4 ile doğal gaz ve yüzde 16,8 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 472 megavatsaat elektrik ithalatı, 7 bin 907 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.