Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 10:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de balıkçı teknesi alabora oldu: 2 ölü
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Silifke ilçesinde gölde alabora olan teknede 2 kişi öldü.
Mersin'in Silifke ilçesinde alınan bilgiye göre, Arkum Mahallesi'nde denizle bağlantısı olmayan küçük bir gölde 3 kişi gece saatlerinde balık tutmaya çıktı.
Teknenin alabora olması sonucu 3 kişi göle düştü. Teknedekilerden H.G, kendi imkanlarıyla karaya çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerinin başlattığı arama çalışması sonucu K.D. ve C.Y'nin gölde cansız bedenleri bulundu.
K.D ve C.Y'nin cenazeleri Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Balıkçılık
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