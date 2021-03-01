İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi'nde bir ağıldan 9 küçükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler çevredeki güvenlik kamerası kayıtları incelemesinde hayvanların plakasını belirlediği kapalı kasa bir kamyonetle çalındığını tespit etti.

Polis ilçe dışına kaçmak isteyen kamyonetteki hırsızları kontrol noktasında durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan aracın sürücüsü, polisin kısa süren kovalamacası sonucu durduruldu.

Kamyonette bulunan 4 kişi gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 9 küçükbaş hayvan bulundu.

Yakalanan şüphelilerin yapılan sorgularında 1 ay önce bir iş yeri ve motosiklet hırsızlığına karıştıkları da belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.