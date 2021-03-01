Erzurum'da gece başlayan ve aralıklarla yağan kar, kent merkezini beyaza bürüdü.

Soğuk havanın etkisiyle çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Belediye ekipleri, yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yürütüyor.

Ardahan ve Kars ise gece etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Cadde ve sokakların bembeyaz olduğu Ağrı'da da, Ağrı-Van, Ağrı-Erzurum ve Ağrı-İran kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları 123. Şube Şefliği ve belediye ekipleri, sorumluluk alanındaki yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

Vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önündeki karları küreklerle temizledi.