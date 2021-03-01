Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 10:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 110 altın sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 110 altın sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen zanlının adresine operasyon düzenledi.
Bizans dönemine ait 110 altın sikke ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Sikkeler ise Şanlıurfa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık Tarihi Eser
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