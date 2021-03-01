Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 10:50Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Cirit atı 'Poyraz'ın karda oyunu ilginç görüntüler oluşturdu
[Fotoğraf: DHA]
Kars’ta cirit atı 'Poyraz’ müsabaka öncesi ahırdan çıkar çıkmaz karların üzerine yuvarlandı. O anlar ilginç görüntüler oluşturdu.
Kars’ta cirit atı 'Poyraz’ müsabaka öncesi ahırdan çıkar çıkmaz karların üzerine yuvarlandı. O anlar ilginç görüntüler oluşturdu.
Selim ilçesine bağlı Kekeç köyünde cirit atı ‘Poyraz’ın, şaha kalktığında ön ayaklarını birbirine vurması, ilginç görüntüler oluşturdu. Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü’nün meşhur atı ‘Poyraz', karların üzerinde uzun süre yuvarlandı. Kulüp Başkanı Selçuk Başkaya, atının karda oyun oynamayı çok sevdiğini ve böylelikle rahatladığını belirtti.
Etiketler: Kar Yağışı
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