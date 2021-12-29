Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 01:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ’da kaçak içki operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ’da polis ekipleri tarafından, 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 480 litre kaçak içki ele geçirildi.
Tekirdağ’da polis ekipleri tarafından, 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 480 litre kaçak içki ele geçirildi.
Son günlerde artan sahte alkol zehirlenmelerinin artış göstermesi üzerine harekete geçen Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, 3 ayrı adreste el yapımı kaçak alkollü içki üretildiğini tespit ettiler.
Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 ayrı şahsın iş ve ev adreslerine yapılan aramalarda 450 litre şarap, 30 Litre rakı ve içki yapımında kullanılan malzemeler ile birlikte çok sayıda boş içki şişesi ele geçirildi.
Kaçak alkollü içkilere ve malzemeler imha edilmek üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürülürken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Kaçak İçki Tekirdağ
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