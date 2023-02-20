Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 14:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da kablo hırsızlığı yaptıkları şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı
Ergene ilçesinde jandarma ekipleri tarafından hırsızlık şüphesiyle iki kişi yakalandı.
Bölgedeki sanayi kuruluşlarından kablo çalındığı ihbarı alan jandarma ekipleri harekete geçti.
Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri bir otomobili takibe aldı.
Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan araçtaki A.E. ve S.I. yakalanarak gözaltına alındı.
Yaklaşık 1 ton kablo ele geçirilen araç jandarma tarafından muhafaza altına alındı.
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